Papa Francesco | le ultime sulle sue condizioni di salute | “Alcune ore in poltrona”

(Di martedì 6 luglio 2021), il 4 luglio scorso, è stato operato per stenosi ventricolare. Durante la giornata di ieri 5 luglio Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha riferito che: “Il Santo Padre ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale“. Dunque è un fatto che il Pontefice abbia reagito bene all’intervento e che la degenza al decimo piano del Gemelli a Roma durerà non più di cinque giorni. Nelleore, Il Messaggero ha reso noto che il Santo Padre ha già trascorsoore ine che quindi i tempi di recupero potrebbero essere più celeri di quanto previsto. C’è ...

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Avvenire_Nei : Riuscito al Gemelli l'intervento al colon. 'Francesco ha reagito bene' - Tootsie12454296 : RT @Corriere: «Papa Francesco sta bene, degenza di sette giorni». Il cambio di tecnica a operazione... - FedericaDeMarc6 : @Pontifex_it Preghiamo per Lei Papa Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

... Ascolta l'intervista con cardinale Enrico Feroci Nelle parole del cardinale Feroci c'è innanzitutto la preghiera, nel cuore di tutti, per la pronta guarigione di. Poi, esprime l'...Notte tranquilla per, ricoverato al Gemelli dopo l'intervento di domenica al colon. Fonti riferiscono di un decorso regolare. La degenza durerà complessivamente sette giorni, 'salvo complicazioni'. Dopo ...Meno di 60 anni di età media, tra giovani e nomi d’eccellenza, originari da diverse regioni italiane, dal Piemonte come dalla Puglia: sono 10, tra rianimatori, chirurghi e gastroenterologi, i medici c ...Virginia Raggi interviene alla presentazione degli Open d'Italia di Golf, che si svolgeranno a Roma a inizio settembre e parlando a braccio fa confusione tra San Pietro e il Colosseo.