Euro2020, Chiesa nominato MVP della serata (Di mercoledì 7 luglio 2021) Federico Chiesa è stato nominato miglior giocatore del match tra Spagna e Italia vinta dagli Azzurri ai rigori. Il classe 1997, ha siglato lo splendido gol che ha portato l'Italia in vantaggio prima del pareggio di Morata. L'esterno offensivo ha offerto una prestazione superba: corsa, sponde, dribbling e tantissimo cuore messo a disposizione per la squadra. A fermarlo, i crampi che lo hanno obbligato ad uscire nel secondo tempo supplementare.

