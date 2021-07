Calcio: Kolarov rinnova con l'Inter fino al 2022 (Di martedì 6 luglio 2021) Il classe 1985 ha totalizzato solamente 11 presenze in maglia nerazzurra MILANO - Aleksandar Kolarov prolunga il suo contratto con l'Inter. A renderlo noto è la stessa società lombarda attraverso un ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Il classe 1985 ha totalizzato solamente 11 presenze in maglia nerazzurra MILANO - Aleksandarprolunga il suo contratto con l'. A renderlo noto è la stessa società lombarda attraverso un ...

Advertising

FVCR27 : RT @_enz29: @marco9894 @MarSnaaaa @MarcoYera Se rinnova Kolarov io abbandono e non seguo più il calcio - xxanterebic : RT @_enz29: @marco9894 @MarSnaaaa @MarcoYera Se rinnova Kolarov io abbandono e non seguo più il calcio - matteob00 : RT @_enz29: @marco9894 @MarSnaaaa @MarcoYera Se rinnova Kolarov io abbandono e non seguo più il calcio - lisnico6 : RT @_enz29: @marco9894 @MarSnaaaa @MarcoYera Se rinnova Kolarov io abbandono e non seguo più il calcio - lvttndon : RT @_enz29: @marco9894 @MarSnaaaa @MarcoYera Se rinnova Kolarov io abbandono e non seguo più il calcio -