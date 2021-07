Nola | 35enne muore poche ore dopo il parto | aperta un’inchiesta

Advertising

... 35 anni di Poggiomarino ( Napoli ), è morta sabato sera per arresto cardiaco nell'ospedale di. A poche ore dal parto, però, le condizioni di salute dellasarebbero precipitate ...Tragedia a, dove Clara Pinto aveva da poco partorito il suo primo figlio, Mattia Gennaro, nell'ospedale ...morte sia stata dovuta alle stimolazioni ripetute per indurre il parto dato che la...Clara Pinto, 35 anni di Poggiomarino (Napoli), è morta sabato sera per arresto cardiaco nell’ospedale di Nola. Nella stessa mattina della tragedia, intorno alle 7, la ragazza ...Muore dopo aver dato alla luce il proprio bambino. Sarà la Procura di Nola a indagare sulla morte di Clara Pinto, 35enne di Poggiomarino (Napoli) receptionist di un centro estetico di San Giuseppe Ves ...