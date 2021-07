Mauro Corona, l’incontro con la Berlinguer è uno spettacolo: il gesto meraviglioso dello scrittore (Di lunedì 5 luglio 2021) Torna un po’ di pace e distensione tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. I due infatti si sono finalmente riabbracciati. Come ricorderete l’allontanamento fra i due era iniziato nel novembre dello scorso anno quando Corona venne allontanato dal direttore di Rai Tre, Franco di Mare. Dietro alla fine del rapporto lavorativo di Corona con la rete e con la collega Berlinguer un atteggiamento decisamente poco consono ad una prima serata. L’alpinista e scrittore, in uno dei suoi sfoghi più recenti prima di essere cacciato, aveva definito la conduttrice e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Torna un po’ di pace e distensione tra Bianca. I due infatti si sono finalmente riabbracciati. Come ricorderete l’allontanamento fra i due era iniziato nel novembrescorso anno quandovenne allontanato dal direttore di Rai Tre, Franco di Mare. Dietro alla fine del rapporto lavorativo dicon la rete e con la collegaun atteggiamento decisamente poco consono ad una prima serata. L’alpinista e, in uno dei suoi sfoghi più recenti prima di essere cacciato, aveva definito la conduttrice e ...

