Dimon (JP Morgan) scommette sull’Italia. Attese PIL positive (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – “Ritengo che questo sia il momento giusto per avere fiducia e investire nel vostro paese”. Con queste parole, Jamie Dimon, Ceo di JP Morgan, in una intervista a Il Sole 24 Ore, dà voce alle aspettative ottimistiche sulla crescita dell’Italia. “L’Italia e’ un paese che sta attraversando una fase di rinnovata espansione economica, avrà una buona crescita quest’anno e trarrà ulteriori vantaggi dalla eccezionale leadership del Primo Ministro Mario Draghi”, ha affermato il banchiere, confermando un recupero di fiducia verso il Belpaese e citando i benefici del Recovery Fund e delle riforme. Le parole di Dimon arrivano ad un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – “Ritengo che questo sia il momento giusto per avere fiducia e investire nel vostro paese”. Con queste parole, Jamie, Ceo di JP, in una intervista a Il Sole 24 Ore, dà voce alle aspettative ottimistiche sulla crescita dell’Italia. “L’Italia e’ un paese che sta attraversando una fase di rinnovata espansione economica, avrà una buona crescita quest’anno e trarrà ulteriori vantaggi dalla eccezionale leadership del Primo Ministro Mario Draghi”, ha affermato il banchiere, confermando un recupero di fiducia verso il Belpaese e citando i benefici del Recovery Fund e delle riforme. Le parole diarrivano ad un ...

Advertising

Kuspide_SCF : “E’ il momento giusto per investire in Italia”. Se lo dice James Dimon, CEO di J.P.Morgan, uno dei giganti della f… - il_mio_giornale : Dimon (J.P. Morgan): momento giusto per investire in Italia - Riparte_Italia : IN COPERTINA Jamie Dimon (ceo Jp Morgan): «Questo è il momento di investire in Italia. E vi spiego perché»… - PIEROPAGANINI1 : Draghi si , Draghi no Ai tanti detrattori di Draghi soprattutto fra i 5*, consiglierei l'intervista rilasciata al… - fintechIT : RT @isa_bufacchi: Ora sul sito del @sole24ore la mia ampia intervista a Jamie Dimon chairman ceo J.P. Morgan su Italia Europa Recovery fund… -