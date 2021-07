Concorso Arpal Puglia | polemiche alla preselezione | domande di logica non previste

(Di lunedì 5 luglio 2021) Non si placano leche stanno avvolgendo il mondo dei concorsi pubblici. Dopo ilper il Comune di Roma e ilper 2800 tecnici al sud, diversi problemi hanno riguardato sia ilper docenti STEM che il, le cui prove preselettive si stanno svolgendo in questi giorni. Leriguardano in questo caso la batteria dialle quali i candidati dovevano rispondere per la preselettiva, che, stando alle testimonianze di diversi candidati, riguardavano per la maggior parte anche ...

corrmezzogiorno : #Bari Concorso Arpal, polemiche sui test: domande su Peter Pan -

BariToday

"Non si può restare indifferenti dopo aver letto delle modalità con cui si è proceduto all'espletamento delle prove concorsuali dell'Puglia. In tanti hanno segnalato la banca dati non pubblicata; la presenza di materie non contemplate nel bando di gara (logica, informatica e inglese) e l'assenza delle materie specifiche di ...Non è l'unicoche è finito tra le polemiche. All'Puglia, agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, le domande hanno lasciato interdetti i partecipanti: da Don Matteo ai ...“Non si può restare indifferenti dopo aver letto delle modalità con cui si è proceduto all’espletamento delle prove concorsuali dell’Arpal Puglia." ...Oppure: «Non so se ho partecipato alle selezioni di un programma tv o a un concorso per un posto di lavoro». Alla prova successiva ci saranno solo domande attinenti ai profili». Insomma, i candidati, ...