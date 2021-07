Amici | Aka7even | “Due ‘mezzi uomini’ le hanno detto ‘putt*na Lei piangeva perché aveva paura di disturbarmi” Ecco cosa è accaduto

(Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo l’esperienza ad20, il cantantesta girando il nostro Paese per incontrare i fan. Tra treni e taxi, spesso qualcuno lo ferma per scattare una foto. Èanche di recente e il cantante ha raccontato tutto: “2021. Nel treno, piangendodi disturbami, una ragazza mi chiede la foto. Facciamo la foto, la saluto, e va via. Dueavanti dicono: ‘Ma che fa sta pu***na? E chi minch*a è questo qui?’ Vergogna. Sit a sfacciamm e l’umanitá”, ha scritto lui su Twitter. Tantissimi i commenti indignati dei fan e più ...

FQMagazineit : Amici, Aka7even: "Due 'mezzi uomini' le hanno detto 'putt*na. Lei piangeva perché aveva paura di disturbarmi". Ecco…

Un gesto davvero inaspettato che ha spiazzato tutti i numerosissimi fan di. Cosa sarà ... Leggi anche L'emozionante dedica diper Michele Merlo a Battiti Live "Abbiamo dei sentimenti. Le ...Trae Michele Merlo c'era un bel rapporto di stima e amicizia, ribadito dall'allievo dell'ultima edizione dia Battiti Live. Sul palco dello show musicale in corso a Otranto, che andrà in ...