LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: si parte! Scatta race-2 (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -22 Rea gestisce Razgatl?o?lu che in questa fase appare nettamente superiore! -23 Rea parte bene e mantiene il comando delle operazioni davanti a Toprak Razgatl?o?lu che è già secondo! Inizia nel migliore dei modi la prova del portacolori di Yamaha che si prepara ad inseguire il padrone di casa di Kawasaki. 15.00 Si parte! Scatta race-2 del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike. 14.58 Scatta il giro di formazione, sale l’attesa per il GP di Gran ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-22 Rea gestisce Razgatl?o?lu che in questa fase appare nettamente superiore! -23 Rea parte bene e mantiene il comando delle operazioni davanti a Toprak Razgatl?o?lu che è già secondo! Inizia nel migliore dei modi la prova del portacolori di Yamaha che si prepara ad inseguire il padrone di casa di Kawasaki. 15.00 Si-2 del GP diper quanto riguarda il Mondiale. 14.58il giro di formazione, sale l’attesa per il GP di...

