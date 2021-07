Bevono vino di riso fatto in casa durante un funerale: morte 11 persone in Cambogia (Di domenica 4 luglio 2021) Hanno bevuto vino di riso fatto in casa, molto probabilmente tossico. Per questo undici abitanti di Kampot, un villaggio Cambogiano a circa 155 chilometri dalla capitale Phnom Penh, sono morti durante un funerale. A riferirlo un ufficiale di polizia. Altre 10 persone che partecipavano allo stesso funerale sono state ricoverate in ospedale dopo aver bevuto lo stesso vino casalingo. Secondo quanto raccolto dalla polizia, le vittime “hanno sofferto di vertigini dopo aver bevuto il liquore”. Non sono le prime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Hanno bevutodiin, molto probabilmente tossico. Per questo undici abitanti di Kampot, un villaggiono a circa 155 chilometri dalla capitale Phnom Penh, sono mortiun. A riferirlo un ufficiale di polizia. Altre 10che partecipavano allo stessosono state ricoverate in ospedale dopo aver bevuto lo stessolingo. Secondo quanto raccolto dalla polizia, le vittime “hanno sofferto di vertigini dopo aver bevuto il liquore”. Non sono le prime ...

Advertising

FQMagazineit : Bevono vino di riso fatto in casa durante un funerale: morte 11 persone in Cambogia - salvia_nicola : @ALFO100897 @claudio_2022 @aldopenna Ecco che succede quando si bevono 2 bottiglie di vino. - ClaudioVacchel1 : @fattoquotidiano Poi abbiamo marocchini qui in Italia che mangiano salame bevono vino e liquori grigliate di maial… - 66gio : @john_nuppey Ti sei mai trovato in tribuna coi Finnish che bevono il vino in cartone caldo? Io si ?????? - fascinodelmale : @botero1960 @kalibiro Il glutenfree è spesso confuso con prodotti che non fanno ingrassare e tanti ne consumano a s… -