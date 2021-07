Tina Cipollari ha avuto un incidente domestico e si benda l’occhio (Di sabato 3 luglio 2021) Tina Cipollari ha un piccolo incidente domestico ed è costretta a bendarsi l’occhio: ecco cosa è accaduto e come sta ora. In questi giorni la Cipollari è finita nuovamente al centro dell’attenzione, per via di un piccolo incidente che l’ha coinvolta. Il settimanale Nuovo ha infatti beccato Tina per le vie di Roma con una Leggi su people24.myblog (Di sabato 3 luglio 2021)ha un piccoloed è costretta arsi: ecco cosa è accaduto e come sta ora. In questi giorni laè finita nuovamente al centro dell’attenzione, per via di un piccoloche l’ha coinvolta. Il settimanale Nuovo ha infatti beccatoper le vie di Roma con una

Advertising

infoitcultura : Tina Cipollari vittima di un incidente domestico, fan preoccupati - infoitcultura : Paura per Tina Cipollari, incidente domestico e corsa in ospedale - blogtivvu : Brutto incidente per #TinaCipollari, benda sull’occhio e corsa in ospedale: ecco cosa è successo - zazoomblog : Uomini e donne Tina Cipollari e il mistero della benda sull?occhio: «Quell?olio bollente...» - #Uomini #donne… - edser_manips : RT @samanthaconlah: Però io vorrei vederle le facce di handemyy e thebursin bey quando si trovano davanti i meme e le gif di Malgioglio, Ma… -