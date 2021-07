Covid | 13 giorni di fila senza vittime nella Bergamasca | è la prima volta

(Di sabato 3 luglio 2021) È la sequenza più lunganostra provincia. E venerdì 2 luglio in Lombardia non si sono registrati decessi. Fontana: «La notizia più bella». Keim (Bolognini): «Ma non abbassiamo la guardia»

Advertising

riotta : Da giorni segnalo qui la kafkiana situazione dei cittadini italiani vaccinati all'estero #Covid_19 che non hanno ac… - infoitsalute : Covid, la variante delta al 22,7% negli ultimi sette giorni - - BelloGiovanni : Stroncato da un malore pochi giorni dopo il vaccino, il figlio: «Chiediamo l'autopsia» - DaridaGabriele : RT @rainiero43: La Nuova Zelanda è 'a un passo' da un altro lockdown senza casi di COVID negli ultimi 100 giorni. Arresti domiciliari per… - swasye1 : RT @rainiero43: La Nuova Zelanda è 'a un passo' da un altro lockdown senza casi di COVID negli ultimi 100 giorni. Arresti domiciliari per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giorni

Agenzia ANSA

... i neo papà potranno stare con i propri bébé più a lungo, fino a 28retribuiti,... Casa dei ... La ceramica italiana ha superato i livelli pre -Ma preoccupano il caro - prezzi e... '...Sudafrica senza turisti per il, le riserve chiudono, animali in vendita Fra Natale e i primidell'anno le riserve sudafricane solitamente erano piene di visitatori: la natura selvaggia, ..."La mamma con i malati Covid: due mesi tremendi" "Di mattina seguivo le lezioni ... Sono molto critico". In questi giorni sta studiando per superare il difficile test di ingresso a Medicina. "Mi ...senza dover fare tamponi o giorni di quarantena. «Il Certificato digitale Covid – secondo Bruxelles – è il simbolo di un'Europa aperta e sicura che si sta riprendendo con cautela mettendo al primo ...