Calciomercato Inter, dopo Hakimi via anche Lautaro? La situazione (Di sabato 3 luglio 2021) L’Inter rischia di perdere anche Lautaro Martinez dopo Hakimi. Gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante argentino Non solo Hakimi. Serve piazzare gli esuberi in casa Inter per venire incontro alle richieste del presidente Zhang e della proprietà per sistemare il bilancio. La dirigenza si augura di non dover sacrificare anche Lautaro Martinez, che sarebbe il primo indiziato a partire dopo il marocchino in caso di necessità. Molto dipenderà dalla volontà dell’attaccante argentino e del suo agente Camano, con le ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) L’rischia di perdereMartinez. Gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante argentino Non solo. Serve piazzare gli esuberi in casaper venire incontro alle richieste del presidente Zhang e della proprietà per sistemare il bilancio. La dirigenza si augura di non dover sacrificareMartinez, che sarebbe il primo indiziato a partireil marocchino in caso di necessità. Molto dipenderà dalla volontà dell’attaccante argentino e del suo agente Camano, con le ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, partita la caccia al dopo - Hakimi: c'è un nome nuo L'Inter è alla ricerca del sostituto di Achraf Hakimi per la prossima stagione dopo la cessione al PSG. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri starebbero puntando ad un ...

Inter forte su Onana, ma la concorrenza è altissima L'Inter è forte su Onana dell'Ajax. Il portiere senegalese, infatti, potrebbe essere il dopo Handanovic la prossima stagione e potrebbe arrivare in nerazzurro a parametro zero, permettendo di ...

Calciomercato Inter, Brozovic alla Calhanoglu Corriere dello Sport CALCIOMERCATO INTER/ Real Madrid e Liverpool preparano l’offerta per Barella Inter, tutte le notizie riguardo le trattative di mercato per la sessione estiva. Il Real Madrid ed il Liverpool hanno messo nel mirino Barella per il centrocampo ...

Gli addii all’Inter, parla l’agente: “Hakimi sì, Lautaro…ni…” Il futuro di Hakimi e Lautaro Martinez, due temi caldi che tengono banco in casa Inter, due sacrifici, uno certo, ormai, l’altro probabile, o forse no. Ne ha parlato ai microfoni di calciomercato.it l ...

