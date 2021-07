Tartufo: arriva un’app per acquistare solo tartufi italiani (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Associazione nazionale tartufai italiani ha realizzato l’applicazione Truffle Market, presentata a Roma presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. L’app è stata studiata nell’interesse degli stessi tartufai con lo scopo di arrestare l’arrivo sleale di prodotti provenienti da Iran, Afghanistan e Paesi limitrofi, difendendo al meglio il Made in Italy e quelle che sono le eccellenze italiane come appunto il Tartufo, pregiato tubero che si presta bene a tantissime ricette tipiche italiane. In questo modo, si garantisce al consumatore una maggiore trasparenza, mentre i cavatori di Tartufo vengono ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Associazione nazionale tartufaiha realizzato l’applicazione Truffle Market, presentata a Roma presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. L’app è stata studiata nell’interesse degli stessi tartufai con lo scopo di arrestare l’arrivo sleale di prodotti provenienti da Iran, Afghanistan e Paesi limitrofi, difendendo al meglio il Made in Italy e quelle che sono le eccellenze italiane come appunto il, pregiato tubero che si presta bene a tantissime ricette tipiche italiane. In questo modo, si garantisce al consumatore una maggiore trasparenza, mentre i cavatori divengono ...

Advertising

Mercandi_Ars : Arriva tartufo certificato con blockchain, per Made in Italy - Abruzzo - - talk_by_gbsapri : #Digitalizzazione | Arriva il #tartufo certificato con #blockchain che difende il #MadeinItaly grazie all'#app… - Ansa_TerraGusto : Mettere uno stop a prodotti che arrivano da #Iran, #Afghanistan e Paesi limitrofi al fine di difendere il… - mayabug2 : Tartufo, arriva l'app per acquistare il prodotto direttamente dal cavatore - perrone09026414 : @dario_head No no, la rapina più riuscita del secolo sono le CALDARROSTE! Manco il tartufo bianco di Alba arriva a quelle cifre! -

Ultime Notizie dalla rete : Tartufo arriva La Sagra del Porcino a Castel del Rio ...che riscuote sempre un grandissimo successo e che è il preludio alla Sagra del Tartufo che si ... Chi arriva dalla Toscana deve invece percorrere la SS Montanara Imolese da Firenzuola in direzione di ...

La Sagra del Tartufo a Castel del Rio Informazioni utili per partecipare alla sagra Nome: Sagra del Tartufo Dove: retro di Palazzo ... Viceversa, per chi arriva dalla Toscana , da Firenzuola basta percorrere la SP610 Montanara in direzione ...

Tartufo, arriva l'App “Truffle Market”, per acquistare solo tartufi 100% italiani tracciabili WineNews Imperia, Fratelli Carli apre un nuovo emporio ad Alba foto Il 18° punto vendita della catena retail dell’azienda ligure. Nasce per l’occasione la Monocultivar Taggiasca al Tartufo Bianco ...

Bottega del Tartufo Beatrice Baldi resta in biancazzurro UMBERTIDE – Arriva una importante conferma in casa della Bottega del Tartufo Umbertide (A2 femminile). Resta in biancazzurro dopo una stagione molto positiva Beatrice Baldi, ala-pivot veneziana classe ...

...che riscuote sempre un grandissimo successo e che è il preludio alla Sagra delche si ... Chidalla Toscana deve invece percorrere la SS Montanara Imolese da Firenzuola in direzione di ...Informazioni utili per partecipare alla sagra Nome: Sagra delDove: retro di Palazzo ... Viceversa, per chidalla Toscana , da Firenzuola basta percorrere la SP610 Montanara in direzione ...Il 18° punto vendita della catena retail dell’azienda ligure. Nasce per l’occasione la Monocultivar Taggiasca al Tartufo Bianco ...UMBERTIDE – Arriva una importante conferma in casa della Bottega del Tartufo Umbertide (A2 femminile). Resta in biancazzurro dopo una stagione molto positiva Beatrice Baldi, ala-pivot veneziana classe ...