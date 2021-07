Svolta scandalo dei concorsi Asl Latina | cosa è successo

(Di giovedì 1 luglio 2021) Nuovasul caso dellodeiAsl diche, stando alle indagini sarebbero stati truccati. Questa mattina, la Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal GIP dinei riguardi di Claudio Rainone classe 1962, dirigente ASL, e di Claudio Moscardelli, segretario del Partito Democratico a, indagati, a vario titolo, per i reati di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Le indagini si riferiscono alle irregolarità riscontrate nella procedura concorsuale relativa al Concorso pubblico per 23 ...

Nuova svolta sul caso dello scandalo dei concorsi Asl di Latina che, stando alle indagini sarebbero stati truccati. Questa mattina, la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ...