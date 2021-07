Nessuna svolta green (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo l’accordo tra i rappresentanti di Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio sui punti principali della riforma ( 2023 – 2027 ), della Politica agricola comune ( PAC) , siamo all’ultimo giro di boa: manca un ultimo passaggio nel Parlamento Europeo per porre fine ad un negoziato che è durato tre anni ed ha rischiato più di una volta il naufragio. Quello approvato è un documento complesso che dovrà essere letto bene, ma sul quale è già possibile esprimere una valutazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo l’accordo tra i rappresentanti di Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio sui punti principali della riforma ( 2023 – 2027 ), della Politica agricola comune ( PAC) , siamo all’ultimo giro di boa: manca un ultimo passaggio nel Parlamento Europeo per porre fine ad un negoziato che è durato tre anni ed ha rischiato più di una volta il naufragio. Quello approvato è un documento complesso che dovrà essere letto bene, ma sul quale è già possibile esprimere una valutazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CarpaneseSilva1 : RT @EntropicBazaar: o meno che gli fosse conservato l'assegno mensile che percepisce. Dato che nessuna attività ha svolta per questo Uffici… - EntropicBazaar : o meno che gli fosse conservato l'assegno mensile che percepisce. Dato che nessuna attività ha svolta per questo Uf… - ABonaccini : @Marco_dreams @sioavessiprevis ?????? @GiuseppeConteIT ?????? nessuna svolta per Grillo ???? sei tu che vuoi trasformare gl… - peppezingro : @HuffPostItalia Svolta autarchica? Grillo è sempre stato così, non c’è stata nessuna svolta - ilgiornale : Il segretario #Letta rifiuta il dialogo con #Salvini sul #ddlZan: 'Nessuna mediazione'. Persiste il muro contro mur… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna svolta CRISI SAN MARCO INDUSTRIAL, APERTO TAVOLO DI CONFRONTO ALLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA L'AQUILA - Si è svolta questa mattina la seduta the question time presso la commissione attività produttive della ... ma ad oggi non è stata avanzata nessuna richiesta di tavolo nazionale, nonostante ...

Crisi San Marco Industrial: aperto tavolo di confronto alla Commissione Lavoro della Camera Pescara. Si è svolta questa mattina la seduta the question time presso la commissione attività produttive della ... ma ad oggi non è stata avanzata nessuna richiesta di tavolo nazionale, nonostante tale ...

Nessuna svolta al G7: l’intesa è a misura dei paradisi fiscali Il Fatto Quotidiano Nessuna svolta green Dopo l’accordo tra i rappresentanti di Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio sui punti principali della riforma ( 2023 – 2027 ), della Politica agricola comune ( PAC) , siamo all’ultimo giro di ...

Euro 2020, la UEFA: “Tutto si svolgerà come programmato, nessuna variazione” (COMUNICATO) Il massimo organo calcistico europeo annuncia che non sarà cambiata nessuna sede Tramite un comunicato sul sito ufficiale della UEFA, lo stesso organo calcistico fa sapere che nessuna partita subirà c ...

L'AQUILA - Si èquesta mattina la seduta the question time presso la commissione attività produttive della ... ma ad oggi non è stata avanzatarichiesta di tavolo nazionale, nonostante ...Pescara. Si èquesta mattina la seduta the question time presso la commissione attività produttive della ... ma ad oggi non è stata avanzatarichiesta di tavolo nazionale, nonostante tale ...Dopo l’accordo tra i rappresentanti di Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio sui punti principali della riforma ( 2023 – 2027 ), della Politica agricola comune ( PAC) , siamo all’ultimo giro di ...Il massimo organo calcistico europeo annuncia che non sarà cambiata nessuna sede Tramite un comunicato sul sito ufficiale della UEFA, lo stesso organo calcistico fa sapere che nessuna partita subirà c ...