(Di giovedì 1 luglio 2021) Contnuano le indagini sull adi, l'ex vigilessalo scorso 8 maggio di Temù, in Alta Vallecamonica. Oltre a duetredella donna, ora nel registro degli ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Laura Ziliani, indagato anche il fidanzato di una delle due figlie: continua il mistero sulla sua #scomparsa - leggoit : Laura Ziliani, indagato anche il fidanzato di una delle due figlie: continua il mistero sulla sua #scomparsa - infoitinterno : Laura Ziliani, sparita in montagna: le figlie (19 e 27 anni) indagate per omicidio - infoitinterno : Scomparsa di Laura Ziliani, indagato anche il fidanzato della figlia - infoitinterno : Laura Ziliani, indagato anche il fidanzato di una delle figlie -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Ziliani

La Repubblica

Contnuano le indagini sull a scomparsa di, l'ex vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio di Temù, in Alta Vallecamonica. Oltre a due delle tre figlie della donna, ora nel registro degli indagati è stato iscritto anche il compagno ......i lavoratori avrebbero un senso diverso senza accordo con le parti sociali che considero un grandissimo risultato ha detto voltiamo pagina si allarga l'inchiesta sulla scomparsa dila ...Contnuano le indagini sulla scomparsa di Laura Ziliani, l'ex vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio di Temù, in Alta Vallecamonica. Oltre a due delle tre figlie della donna, ...Dopo quasi due mesi dalla sua scomparsa Laura Ziliani non è stata ancora ritrovata. Indagato anche il fidanzato di una delle sue figlie ...