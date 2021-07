(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos Salute) - L'in epoca dida Covid-19. Nell'ultimo anno, infatti, l'utilizzo dei medicinali omeopatici è aumentato del 25%, come registrato nel sondaggio “Gli italiani e l'nell'anno della”, condotto da Emg Different per conto di Boiron. Sono donne dai 35 ai 54 anni, residenti al Centro Italia, le maggiori utilizzatrici di questi prodotti e il 24% fa almeno un acquisto all'anno: in crescita di 4 punti rispetto al 20% del 2018, emerge dall'indagine. I dati indicano inoltre che oggi il 20% della popolazione, cioè 10,2 milioni di italiani, ...

Advertising

TV7Benevento : In pandemia cresce uso omeopatia, +25%... - gzarantonello : Con la pandemia cresce l’importanza della sicurezza informatica - mbbelluco : RT @Generativita: ???? Ottimisti, inclusivi, curiosi e green: sono queste le caratteristiche dei giovani appartenenti alla generazione Alpha… - LombardiaInnova : ?? Con la pandemia #istruzione scolastica e formazione hanno dovuto necessariamente ripensarsi, anche in #Italia. ??… - Coopitalia : RT @WineNewsIt: #Bilancio2020 @Coopitalia: 14,4 #miliardi di #giroaffari, 13,3 dal #retail (+2,6% sul 2019). Cresce il #fatturato dei #prod… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia cresce

Yahoo Finanza

... sedotti e abbandonati Covid, Draghi: non siamo ancora fuori dalla, occorre attenzione "...la variante Delta Per i migranti illegali Draghi approva il 'modello Turchia', miliardi per... ...Intanto, con l'eccezione della Corea del Sud, la ripresa rallenta mentrela pressione della ...slittare ad oltre aprile del 2022 il momento del ritorno ad un livello di produzione pre -Roma, 30 giu (Adnkronos Salute) - L'omeopatia cresce in epoca di pandemia da Covid-19. Nell'ultimo anno, infatti, l'utilizzo dei medicinali ...Nonostante la frenata Covid, il settore nautico cresce. Un portafoglio ordini in crescita di oltre il 20%, il mercato delle reti di vendita cantieristica stabile e un'aspettativa di ...