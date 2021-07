Ecco chi è (e cosa dice) Nicola Frangione, il prof. di Matera seminudo al balcone (Di giovedì 1 luglio 2021) Si chiama Nicola Frangione l’uomo immortalato in occasione del G20 a Matera, è un professore d’inglese molto conosciuto nel suo comune. Raggiunto dalle telecamere di Viaggio a Matera, il docente ha commentato il suo giorno di notorietà. Lo scatto di Frangione è diventato in pochi attimi virale, a colpire gli utenti del web sicuramente è stata la naturalezza che l’uomo in deshabille ha mostrato davanti ai grandi del mondo in corteo sotto il suo balcone. Eppure, nonostante tutto la fauna del web è riuscito a polarizzare anche l’atteggiamento di Frangione. ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Si chiamal’uomo immortalato in occasione del G20 a, è unessore d’inglese molto conosciuto nel suo comune. Raggiunto dalle telecamere di Viaggio a, il docente ha commentato il suo giorno di notorietà. Lo scatto diè diventato in pochi attimi virale, a colpire gli utenti del web sicuramente è stata la naturalezza che l’uomo in deshabille ha mostrato davanti ai grandi del mondo in corteo sotto il suo. Eppure, nonostante tutto la fauna del web è riuscito a polarizzare anche l’atteggiamento di. ...

marcocappato : #Grillo ha parlato di democrazia diretta. Per chi avesse voglia di fare, ecco qua: - fattoquotidiano : Caos M5s, in Parlamento è iniziata la conta: ecco chi è pronto a seguire Giuseppe Conte e chi vuole restare con Bep… - DSantanche : Un personaggio in cerca di poltrone e un movimento che ha tradito se stesso, e già non era un granché. Settimane di… - zazoomblog : Ecco chi è (e cosa dice) Nicola Frangione il prof. di Matera seminudo al balcone - #dice) #Nicola #Frangione #prof… - Alexderossiny : RT @ilconteamar: @AnnalisaChirico Ecco chi sono ….. -