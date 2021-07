“Cacciati i più bravi”, “a Sallusti sto sul gozzo”, “mi aspetto il benservito”: Vittorio Feltri distrugge (su Twitter) il nuovo corso di Libero (Di giovedì 1 luglio 2021) “Guai ai bravi”, “i giornalisti bravi vanno Cacciati, quelli scadenti hanno il posto fisso”, “la gratitudine è il sentimento della vigilia”, “mi aspetto il benservito“. Con un’infilata di cinque tweet consecutivi (quattro dei quali a distanza di pochi minuti uno dall’altro) il fondatore di Libero Vittorio Feltri cannoneggia il proprio giornale, il suo nuovo direttore editoriale Alessandro Sallusti (che ha sostituito Feltri il 14 maggio scorso) e il direttore responsabile Pietro Senaldi, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) “Guai ai”, “i giornalistivanno, quelli scadenti hanno il posto fisso”, “la gratitudine è il sentimento della vigilia”, “miil“. Con un’infilata di cinque tweet consecutivi (quattro dei quali a distanza di pochi minuti uno dall’altro) il fondatore dicannoneggia il proprio giornale, il suodirettore editoriale Alessandro(che ha sostituitoil 14 maggio s) e il direttore responsabile Pietro Senaldi, a ...

Advertising

Revenan06976761 : @KaoProf Il problema é che adesso la gente non donerà più ai gay che vengono cacciati fuori di casa a cui servirebbero veramente i soldi - doctor_milano : @debora_ergas Avete fatto arrabbiare la Ergas. Non sapete in quale guaio vi siete cacciati. Brava Debora. Tu che… - MissOnorott : RT @MissBadMKarma: in beneficenza per i ragazzi che sono stati cacciati di casa, ma, a quanto ho letto, ciò non è accaduto. E se poi devo a… - MissBadMKarma : in beneficenza per i ragazzi che sono stati cacciati di casa, ma, a quanto ho letto, ciò non è accaduto. E se poi d… - AleLMGO : @Danibe23 Sì, diversa è diversa, ma perché è molto più scarsa: quelli tecnici e forti son stati cacciati, i fossili… -