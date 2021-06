Inghilterra-Ucraina all’Olimpico, il Governo britannico ai tifosi: “Non andate a Roma” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Governo britannico ha invitato i tifosi inglesi ad evitare la trasferta di Roma. Allo Stadio Olimpico è in programma la sfida dei quarti di finale della Nazionale di Southgate contro l’Ucraina. Per chi arriva dal Regno Unito è prevista in Italia la quarantena di 5 giorni, una misura che dovrebbe scoraggiare i supporters inglesi dal mettersi in viaggio. Ma, all’indomani della vittoria sulla Germania, le autorità hanno voluto rafforzare il messaggio. “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può“, ha dichiarato oggi Anne Marie Trevelyan, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilha invitato iinglesi ad evitare la trasferta di. Allo Stadio Olimpico è in programma la sfida dei quarti di finale della Nazionale di Southgate contro l’. Per chi arriva dal Regno Unito è prevista in Italia la quarantena di 5 giorni, una misura che dovrebbe scoraggiare i supporters inglesi dal mettersi in viaggio. Ma, all’indomani della vittoria sulla Germania, le autorità hanno voluto rafforzare il messaggio. “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può“, ha dichiarato oggi Anne Marie Trevelyan, ...

Advertising

Adnkronos : I quarti di finale di #Euro2020: Spagna-Svizzera Italia-Belgio Danimarca-Repubblica Ceca Inghilterra-Ucraina. Chi va in semifinale? - SkySport : ?? SHEVCHENKO FESTEGGIA IN MEZZO AI TIFOSI ? L'Ucraina sfiderà l'Inghilterra ai quarti di finale di Euro 2020 ?? High… - Eurosport_IT : ?? Le magnifiche 8 di #Euro2020: ???? ITALIA ???? Belgio ???? Svizzera ???? Spagna ???? Ucraina ?????????????? Inghilterra ???? Repub… - sportface2016 : #InghilterraUcraina, il Governo ai tifosi: 'Non andate a Roma' - RivistaUndici : I fan inglesi sono attesi a Roma per Inghilterra-Ucraina del 3 luglio, ma non potranno andare all'Olimpico prima de… -