3,7 miliardi in meno in 5 anni: così l’e-commerce sta uccidendo i negozi italiani (Di mercoledì 30 giugno 2021) Esistono politici, soprattutto dalle parti del centrosinistra, che continuano a parlare di transazione digitale come di una panacea in grado di guarire l’Italia da ogni male, moltiplicando occasioni di lavoro e guadagni. Ed esistono commercianti, imprenditori, artigiani, che proprio a causa dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori rischiano di vedere andare in fumo il lavoro e le fatiche di una vita. Con dati sempre più allarmanti, che mostrano come alcuni settori rischiano di ritrovarsi a breve in ginocchio. Stando infatti al report “The shape of Retail: i costi nascosti dell’e-commerce” della società di consulenza globale Alvarez&Marsal, realizzato in ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Esistono politici, soprattutto dalle parti del centrosinistra, che continuano a parlare di transazione digitale come di una panacea in grado di guarire l’Italia da ogni male, moltiplicando occasioni di lavoro e guadagni. Ed esistono commercianti, imprenditori, artigiani, che proprio a causa dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori rischiano di vedere andare in fumo il lavoro e le fatiche di una vita. Con dati sempre più allarmanti, che mostrano come alcuni settori rischiano di ritrovarsi a breve in ginocchio. Stando infatti al report “The shape of Retail: i costi nascosti dell’e-” della società di consulenza globale Alvarez&Marsal, realizzato in ...

