Pamela Prati più hot che mai nel singolo “L’estate è adesso” (Di martedì 29 giugno 2021) L'avevamo lasciata al fidanzato immaginario Mark Caltagirone e la ritroviamo in grande forma e in pose super hot mentre canta nel video "L'estate è adesso" (VocalSound/Future Records), nuovo singolo di Pamela Prati, che arriva dopo la pubblicazione di "Mariposita" lo scorso autunno. Il video è stato girato a Sabaudia, in una località molto cara a Pamela Prati, che ricorda le spiagge della sua amata Sardegna, omaggiata anche nel testo del singolo.Il brano dal ritmo estivo - scritto dalla stessa Pamela Prati con Daniele Piovani, Massimo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 giugno 2021) L'avevamo lasciata al fidanzato immaginario Mark Caltagirone e la ritroviamo in grande forma e in pose super hot mentre canta nel video "L'estate è" (VocalSound/Future Records), nuovodi, che arriva dopo la pubblicazione di "Mariposita" lo scorso autunno. Il video è stato girato a Sabaudia, in una località molto cara a, che ricorda le spiagge della sua amata Sardegna, omaggiata anche nel testo del.Il brano dal ritmo estivo - scritto dalla stessacon Daniele Piovani, Massimo ...

Advertising

Alessandra_512 : RT @Tartaruga9731: @IlContiAndrea Stefania Orlando Ema Stoccolma Antonella Mosetti Pamela Prati Pierpaolo Petrelli Di certo le vendit… - cometjkk : @KlHJNG @moroccoskz se non la smetto esco gli screen come pamela prati - vela84 : @faribonazional3 Io ho messo il muto, dal trucco trash sembra Pamela prati.. - SMSNEWSOFFICIAL : “L’estate è adesso” è il nuovo singolo e video di Pamela Prati - IndexmusicInfo : Fuori ora “L’estate è adesso” il nuovo singolo e video di Pamela Prati via @IndexmusicInfo -