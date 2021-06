Omicidio di Olginate | Stefano Valsecchi condannato a 19 anni e 4 mesi

Advertising

LeccoNews : OMICIDIO DI OLGINATE. CHIESTI VENT’ANNI PER STEFANO VALSECCHI | 29/06/2021 - -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Olginate

e tentatole accuse a cui Valsecchi era chiamato a rispondere. Una vicenda legata ...i rispettivi figli e finita nel sangue in quella tragica domenica che si è consumata a. ...(Lecco) - E' stato condannato a 19 anni e 4 mesi di carcere con rito abbreviato Stefano Valsecchi , 56 anni di Calolziocorte, per l'di Salvatore De Fazio , 46 anni, e il tentato ...Stefano Valsecchi, reo confesso, condannato per l’omicidio volontario di Salvatore De Fazio e il tentato omicidio del fratello Alfredo De Fazio ...E' stato condannato oggi con rito abbreviato a 19 anni e 4 mesi l'imprenditore Stefano Valsecchi, 56 anni, di Calolziocorte (Lecco), reo confesso dell'omicidio di Salvatore De Fazio, 46 anni, ucciso c ...