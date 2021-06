Morti madre e figlio. Un altro incidente sulla provinciale devasta una famiglia, dinamica non chiara (Di lunedì 28 giugno 2021) Terrificante incidente nella mattinata di oggi, lunedì 28 giugno. Il sinistro è avvenuto su una traversa della strada provinciale 106 tra Putignano e Gioia Del Colle e ha coinvolto un’automobile e un furgone che trasportava frutta. Il bilancio è pesante: una donna di 74 anni e il figlio 53enne sono deceduti, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Le cause dell’incidente e l’esatta dinamica sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per fare i dovuti rilevamenti. Presenti anche le ambulanze del 118 provenienti da Putignano, Sammichele, Gioia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Terrificantenella mattinata di oggi, lunedì 28 giugno. Il sinistro è avvenuto su una traversa della strada106 tra Putignano e Gioia Del Colle e ha coinvolto un’automobile e un furgone che trasportava frutta. Il bilancio è pesante: una donna di 74 anni e il53enne sono deceduti, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Le cause dell’e l’esattasono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per fare i dovuti rilevamenti. Presenti anche le ambulanze del 118 provenienti da Putignano, Sammichele, Gioia ...

Advertising

HhsyH51 : RT @romatoday: Madre e figlio morti in un incidente stradale tra un'auto e un furgone - Robertofiano29G : RT @romatoday: Madre e figlio morti in un incidente stradale tra un'auto e un furgone - infoitinterno : Incidenti stradali: frontale nel Barese, morti madre e figlio - GIUSEPPETORRAN2 : RT @romatoday: Madre e figlio morti in un incidente stradale tra un'auto e un furgone - BlunoteWeb : Incidenti stradali: frontale nel #Barese, morti madre e figlio -