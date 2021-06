Francia Svizzera 0-0 LIVE: subito francesi pericolosi con Varane (Di lunedì 28 giugno 2021) All’Arena Nazionale di Bucharest, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Francia e Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Arena Nazionale” di Bucharest, Francia e Svizzera si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Francia Svizzera 0-0 MOVIOLA 2? Occasione Varane – Colpo di testa del difensore del Real, tutto solo in area su angolo di Griezmann dalla sinistra, ma palla alta. Migliore in campo: al termine del primo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) All’Arena Nazionale di Bucharest, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Arena Nazionale” di Bucharest,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 2? Occasione– Colpo di testa del difensore del Real, tutto solo in area su angolo di Griezmann dalla sinistra, ma palla alta. Migliore in campo: al termine del primo ...

Advertising

r_campix : RT @cippiriddu: CURIOSITÀ - Francia-Svizzera è la partita col più alto tasso di formaggio della storia dei campionati Europei. - nanacomelou : RT @ashxdefencvless: okay svizzera, so che dopo l’eurovision e tutto il resto non siamo in buoni rapporti, ma non è che potreste vincere co… - berth_al : Francia Svizzera 1+over 1,5 quota 2,05. Galletti favoriti piuttosto netti. #Eurocopa2021 #EURO2020 #Euro2021live… - H0PESTR0M : RT @cippiriddu: CURIOSITÀ - Francia-Svizzera è la partita col più alto tasso di formaggio della storia dei campionati Europei. - K55Tiberius : @RaiUnoTV #Rai ma chi ci avete messo a commentare Francia Svizzera? Uno che scambia Mbappe con Pogba e una che dice… -