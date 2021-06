Vermaelen | “Italia ottimo gruppo | dovremo dare il massimo per batterla”

(Di domenica 27 giugno 2021) Il difensore del Belgio Thomascommenta al sito UEFA la vittoria di misura sul Portogallo che ha regalato i quarti di finale: “Nel primo tempo abbiamo giocato alti e abbiamo messo pressione sul Portogallo, ma, guardando al secondo tempo, siamo fortunati a vincere. Il Portogallo ci ha reso le cose davvero difficili. Abbiamo dovuto rimanere molto concentrati, ci è costato tante energie, ma abbiamo un po’ di tempo per recuperare e ora non vediamo l’ora di giocare contro l’. E’ partita come outsider e si è dimostrata un’ottima squadra con un grandeil ...

IL PREPARTITA L'stasera scopre la sua avversaria nei quarti di finale degli . A Siviglia si ... Le formazioni ufficiali Belgio (3 - 4 - 2 - 1): Courtois; Alderweireld,, Vertonghen; ...L'sulla carta non parte favorita dato che incontrerà la prima nazionale del ranking Fifa per ... Vertonghen eche rappresentano sicuramente esperienza ma che non sono mai stati tre ...Questa deve essere la nostra mentalità anche contro l’Italia, poi non so se riusciremo a vincere. Speriamo che De Bruyne e Hazard siano disponibili”. Così invece capitan Thomas Vermaelen: “L’Italia ...Il difensore del Belgio Thomas Vermaelen ha lanciato la sfida all’Italia, che affronterà nei quarti di finale dell’Europeo, al sito ufficiale ...