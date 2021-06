Il Tour de France fa 108: al via l’edizione 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu – Prende il via oggi l’edizione numero 108 del Tour de France, la corsa a tappe più importante e prestigiosa dell’anno. La partenza sarà da Brest e l’arrivo a Parigi, il 18 luglio. Non sarà certo il Tour più duro della storia, essendoci solo tre arrivi in salita. Il primo nella nona tappa, con arrivo a Tignes (giornata con 5 scollinamenti), poi bisognerà attendere le tappe 17 e 18 per gli arrivi a Saint-Lary-Soulan e a Luz Ardiden. Nel mezzo tante frazioni mosse, alcune con strappi e muri (la seconda tappa sarà con l’arrivo di Mûr-de-Bretagne). Spazio anche a due cronometro individuali per quasi 60 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu – Prende il via ogginumero 108 delde, la corsa a tappe più importante e prestigiosa dell’anno. La partenza sarà da Brest e l’arrivo a Parigi, il 18 luglio. Non sarà certo ilpiù duro della storia, essendoci solo tre arrivi in salita. Il primo nella nona tappa, con arrivo a Tignes (giornata con 5 scollinamenti), poi bisognerà attendere le tappe 17 e 18 per gli arrivi a Saint-Lary-Soulan e a Luz Ardiden. Nel mezzo tante frazioni mosse, alcune con strappi e muri (la seconda tappa sarà con l’arrivo di Mûr-de-Bretagne). Spazio anche a due cronometro individuali per quasi 60 ...

