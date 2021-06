Grillo vs grillini. L’ultimo show del comico è trasformarsi in uno scudo umano per proteggere il metodo Draghi (Di sabato 26 giugno 2021) La variante Delta spaventa l’Italia, la variante Conte spaventa il M5s, la variante Grillo spaventa Travaglio, la variante grillina spaventa il governo e alla fine della giornata di ieri ci sono almeno due domande che restano sospese. Prima domanda: quanto deve essere preoccupata l’Italia per la presenza sempre maggiore di contagi derivanti dalla stessa variante (la Delta) che in pochi giorni ha portato l’Inghilterra a registrare un aumento di infezioni pari al 50 per cento? Seconda domanda: quanto deve essere preoccupata la maggioranza di governo per la presenza sempre maggiore di scricchiolii presenti nel martoriato corpaccione grillino? Per quanto possa apparire ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) La variante Delta spaventa l’Italia, la variante Conte spaventa il M5s, la variantespaventa Travaglio, la variante grillina spaventa il governo e alla fine della giornata di ieri ci sono almeno due domande che restano sospese. Prima domanda: quanto deve essere preoccupata l’Italia per la presenza sempre maggiore di contagi derivanti dalla stessa variante (la Delta) che in pochi giorni ha portato l’Inghilterra a registrare un aumento di infezioni pari al 50 per cento? Seconda domanda: quanto deve essere preoccupata la maggioranza di governo per la presenza sempre maggiore di scricchiolii presenti nel martoriato corpaccione grillino? Per quanto possa apparire ...

