Advertising

Giorno_Lecco : Verderio, bimbo litiga con la mamma e la colpisce a un braccio con una coltellata -

Ultime Notizie dalla rete : Verderio bimbo

IL GIORNO

(Lecco), 25 giugno 2021 - Mattinata movimentata in centro paese dove, all'ora di pranzo, una donna di 45 anni è stata ferita a un braccio con un coltello sotto un porticato in prossimità del ...Scene da "Gomorra" oggi, poco dopo le 12.30, in via dei Municipi adove un bambino di dieci anni ha ferito alla gamba con un'arma bianca, probabilmente un coltello, la madre. L'aggressione, che ha fatto scattare alla centrale operativa del 112 di Lecco l'...Mattinata movimentata in centro paese dove, all'ora di pranzo, una donna di 45 anni è stata ferita a un braccio con un coltello sotto un porticato in prossimità del municipio. Immediatamente soccorsa ...Verderio (Lecco), 25 giugno 2021 - Mattinata movimentata in centro paese dove, all'ora di pranzo, una donna di 45 anni è stata ferita a un braccio con un coltello sotto un porticato in prossimità del ...