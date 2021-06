Rai | Venerato | Al Napoli piacciono Nandez e Lykogiannis Tsimikas? Non arriverà

(Di venerdì 25 giugno 2021) Durante il programma 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss, radio ufficiale della SSC, è intervenuto l'esperto di calciomercato Ciro. Ecco quanto evidenziato: "Al momento per quanto riguarda il rinnovo di Insigne è tutto fermo. Le voci relative ad un interessamento da parte del Tottenham sono da smentire., il secondo di più. Detto ciò, per Emerson Palmieri si lavora a fari accesi mentre su mister X stanno lavorando a fari spenti.? Ilnon lo prende".

