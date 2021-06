Green Pass | il Garante della Privacy avverte | “Non va pubblicato sui social”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Qr Code delsui, ilspiega in un video perché è meglio tenerlo riservato Con l’arrivo delmolti sono gli utenti che stanno pubblicando sui propri profilila foto del Qr Code inviato dal Ministero, a tal proposito è intervenuto ilche ha avvertito gli utenti di non pubblicare la certificazione verde in Internet. Il perchè sarebbe meglio non pubblicare sui ...

IOitaliait : Dal Servizio Sanitario Nazionale alla Piattaforma Nazionale DGC del @MinisteroSalute fino a #IOapp: come avviene il… - Corriere : Pubblicare il green pass sui social è una «pessima idea»: l'avvertimento del Garante - repubblica : Privacy, esibire sui social il QR Code del Green Pass è una pessima idea - PagellaPolitica : • @FactaNews ci parlerà del green pass europeo, di una legge greca che modifica l’orario di lavoro nel Paese e di u… - alf54 : RT @federalberghi: Gli obblighi posti a carico delle strutture turistico ricettive in materia di #GreenPass possono risultare talvolta poco… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Dal Garante per la privacy sono arrivate diverse indicazioni agli italiani su cosa non fare assolutamente con il loro. Quest'ultimo è uno strumento essenziale per la ripartenza in sicurezza, ma allo stesso tempo deve essere utilizzato nella maniera più appropriata per evitare che rappresenti un aggravio ..."Con ilUe " dice Chiavegato - possono venire nella nostra provincia 500mila turisti europei che prima della pandemia erano arrivati in vacanza durante l'estate". I 400 agriturismi, di cui ...con la variante Delta. Le ultime notizie aggiornate. Israele: torna la mascherina obbligatoria (Immagine di repertorio: introduzione del Green pass in Israele a marzo. Foto di Amir Levy/) Mentre molti ...Dopo Sergio Mattarella anche Mario Draghi avverte: "La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori". "Il Regno Unito qualche settimana fa aveva un numero ...