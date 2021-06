Fuorigrotta, a Via Leopardi abitanti evacuati dopo il pericolo crollo di una palazzina (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A causa di un cedimento strutturale dovuto probabilmente a delle infiltrazioni d’acqua un edificio di Via Leopardi, nel quartiere di Fuorigrotta, ha subito nei giorni scorsi delle pesanti lesioni tanto da rendere lo stabile inagibile. Tutti gli occupanti, i nuclei familiari abitanti ed i commercianti che sono stati fatti sgomberare attendono interventi ed azioni da parte dell’amministrazione cittadina che però a quanto pare, a parte la recinzione dell’area interessata che è ormai oggetto di atti vandalici e di degrado, tardano ad arrivare. “Le famiglie sono costrette a dormire in auto, con questo caldo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A causa di un cedimento strutturale dovuto probabilmente a delle infiltrazioni d’acqua un edificio di Via, nel quartiere di, ha subito nei giorni scorsi delle pesanti lesioni tanto da rendere lo stabile inagibile. Tutti gli occupanti, i nuclei familiaried i commercianti che sono stati fatti sgomberare attendono interventi ed azioni da parte dell’amministrazione cittadina che però a quanto pare, a parte la recinzione dell’area interessata che è ormai oggetto di atti vandalici e di degrado, tardano ad arrivare. “Le famiglie sono costrette a dormire in auto, con questo caldo ...

