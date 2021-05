Inter-Udinese | Marotta | “Orgogliosi per lo scudetto Tifosi? Dispiace non condividere questa gioia con loro”

(Di domenica 23 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell', Giuseppe.Nel giorno della premiazione ufficiale della compagine di Antonio Conte, quale vincitrice dello2020-2021, l'amministratore delegato del club nerazzurro, Beppevistato ai microfoni di DAZN, ha parlato del percorso che ha portato l'al trionfo in questo campionato di Serie A, dopo dieci anni dall'ultimo. Di seguito le parole rilasciate dal dirigente nerazzurro a pochi minuti dal fischio d'inizio del match in programma a San Siro, contro l'."C'è una sensazione agrodolce, festeggiare è bellissimo e purtroppo possiamo farlo parzialmente perché decine di migliaia disono fuori e non possono ...

Commenta per primo C'è anche il presidente Steven Zhang a San Siro per la partita finale della stagione tra Inter e Udinese, in vista della festa scudetto dei nerazzurri. Intervistato da Dazn nel pre partita di Inter-Udinese, l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha espresso la propria soddisfazione per lo scudetto vinto e affrontato il tema futuro. 'Vivo una sensazione agrodolce perché festeggiare è bellissimo e purtroppo possiamo farlo parzialmente perché decine di migliaia di tifosi sono fuori e non possono entrare.'