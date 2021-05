Guardiola | “Aguero è insostituibile Titolo speciale per la pandemia e per i problemi che hanno colpito tutti”

(Di domenica 23 maggio 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep, ha parlato così dopo il successo ai danni dell’Everton: “È stato completamente diverso giocare senza persone allo stadio. Oggi siamo stati fortunati ad avere il pubblico nel giorno in cui abbiamo alzato il trofeo. Ogniè fantastico, questo è diverso a causa dellae deiche abbiamo avuto. Questo lo rende davvero”. Ultima gara in maglia citizens per?: “Lo adoriamo, è una personapernoi. Non possiamo sostituirlo. Ha dimostrato tutte le sue qualità in quei trenta minuti. Siamo stati bravi a vincere tante partite, affrontandole partita dopo partita. Penso che quando abbiamo vinto a Stamford Bridge ci siamo resi conto che potevamo ...

Advertising

sportface2016 : #ManchesterCity, Pep #Guardiola parla di #Aguero e non riesce a trattenere le lacrime (VIDEO) - weevil_graphics : RT @calcioinglese: Guardiola si commuove e piange parlando di Aguero a fine partita: “È una persona speciale, mi ha aiutato tantissimo” Pe… - EnzoDandy : RT @calcioinglese: Guardiola si commuove e piange parlando di Aguero a fine partita: “È una persona speciale, mi ha aiutato tantissimo” Pe… - erViperUK : RT @calcioinglese: Guardiola si commuove e piange parlando di Aguero a fine partita: “È una persona speciale, mi ha aiutato tantissimo” Pe… - paologuaglia : RT @calcioinglese: Guardiola si commuove e piange parlando di Aguero a fine partita: “È una persona speciale, mi ha aiutato tantissimo” Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Aguero

... avevamo già raccontato del gol di Phil Foden, poi arriva il grande momento di Sergioche ...un passo dal ritorno in Spagna " per vestire stavolta la maglia del Barcellona " mentre Pep...... la squadra dinon si ferma e abbatte l'Everton di Carlo Ancelotti . All'Etihad finisce 5 - 0, con la doppietta finale, nell'ultima apparizione inglese, per il Kun. L'argentino, che ...Manchester City-Everton è un match che i tifosi dei citizens non dimenticheranno facilmente. Non tanto per il risultato, né per l’importanza della sfida bensì per l’addio di Sergio Aguero. Si è tratta ...Terzo titolo in quattro anni. E la possibilità di scrivere una pagina storica del club vincendo la Champions. Guardiola e il City festeggiano la Premier ma devono immediatamente shiftare l'attenzione ...