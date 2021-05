Calcio | Zhang | ‘è momento speciale | bello condividerlo con tifosi’**

(Di domenica 23 maggio 2021) Milano, 23 mag. (Adnkronos) – “E’ un, per quello che abbiamo vissuto non solo quest’anno ma in tutti questi cinque anni ed è bellissimo poter condividere con i nostri tifosi tutto questo e tutto quello che abbiamo ottenuto”. Lo ha detto il presidente dell’Inter, Stevena Dazn dal prato di San Siro per la festa scudetto dei nerazzurri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"momento speciale" ?: "È un momento speciale. Ed è bellissimo poterlo condividere questo con ... Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie Gasport 23 maggio - 17:...Applausi anche per lo staff tecnico di Conte, entrato per ultimo e omaggiato per primo da Steven, a bordo campo con tutta la dirigenza (tranne Oriali, che se la gode insieme ai suoi ragazzi). L'...Intervista di Steven Zhang a Inter TV nel post partita di Inter-Udinese, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021.Conte celebra nel migliore dei modi lo Scudetto stravinto quest'anno e attende l'incontro chiarificatore con Steven Zhang in programma domani. Sette cambi di formazione per Antonio Conte rispetto al k ...