Mahmood fidanzato? La confessione choc a “Verissimo” | «È un momento terribile»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 22 maggio 2021) Ospite della puntata di “”, in onda sabato 22 maggio 2021, alle ore 15 su Canale 5,, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, classe 1992, brillante cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, con cui si è anche classificato secondo all’Eurovision Song Contest. L’artista ha parlato del suo privato, commentando il periodo faticoso che sta vivendo, e si è espresso a proposito dell’omotransfobia e del Ddl Zan. leggi anche l’articolo —>incidente al mare, il cantante ferito alla testa: cosa è successo «Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere», ha detto, a “”, a proposito dell’approvazione del Ddl Zan. ...