Formula Uno, promessa Sainz: “Voglio diventare il migliore” (Di sabato 22 maggio 2021) Carlos Sainz si è confessato durante una lunga ed interessante intervista. Il pilota della Ferrari si è detto soddisfatto di questo periodo ferrarista ammettendo, molto candidamente, che il suo obiettivo è diventare il migliore di tutti. Magari guidando la vettura italiana. Un sogno condiviso da tutti i tifosi del Cavallino Rampante. Sainz e la voglia irrefrenabile di Ferrari Ecco le dichiarazioni, rilasciate a Sky Sport, del pilota spagnolo della Rossa di Maranello: “Voglio diventare il miglior pilota del mondo, lavoro per quello ed è per quello che sono in Ferrari. Da quando sono arrivato in Ferrari ho visto un ambiente molto buono, una squadra motivata che voleva rifarsi nel 2021. Mi è piaciuto molto come ha reagito e mi sto trovando bene nelle prime gare. Leclerc? Charles è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Carlossi è confessato durante una lunga ed interessante intervista. Il pilota della Ferrari si è detto soddisfatto di questo periodo ferrarista ammettendo, molto candidamente, che il suo obiettivo èildi tutti. Magari guidando la vettura italiana. Un sogno condiviso da tutti i tifosi del Cavallino Rampante.e la voglia irrefrenabile di Ferrari Ecco le dichiarazioni, rilasciate a Sky Sport, del pilota spagnolo della Rossa di Maranello: “il miglior pilota del mondo, lavoro per quello ed è per quello che sono in Ferrari. Da quando sono arrivato in Ferrari ho visto un ambiente molto buono, una squadra motivata che voleva rifarsi nel 2021. Mi è piaciuto molto come ha reagito e mi sto trovando bene nelle prime gare. Leclerc? Charles è ...

