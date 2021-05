Concorso ordinario, l’unico che dovrebbe essere svolto a più di un anno dal bando. Lettera (Di venerdì 21 maggio 2021) inviata da Claudia Campagnoli - Sono una giovane docente precaria specializzata sul sostegno. Ieri ho ascoltato con apprensione e speranza la conferenza stampa di Draghi che illustrava le misure contenute nel decreto Sostegni Bis: sono rimasta colpita dal suo riferirsi ai giovani che devono mettere su famiglia, e quindi hanno bisogno di aiuti concreti e garanzie per i mutui. Bene. Poi leggo di Letta che vuole istituire una tassa sui più ricchi per finanziare i 18enni. Mi pare un po’ una trovata pubblicitaria per avere titoloni sui giornali ma bene. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) inviata da Claudia Campagnoli - Sono una giovane docente precaria specializzata sul sostegno. Ieri ho ascoltato con apprensione e speranza la conferenza stampa di Draghi che illustrava le misure contenute nel decreto Sostegni Bis: sono rimasta colpita dal suo riferirsi ai giovani che devono mettere su famiglia, e quindi hbisogno di aiuti concreti e garanzie per i mutui. Bene. Poi leggo di Letta che vuole istituire una tassa sui più ricchi per finanziare i 18enni. Mi pare un po’ una trovata pubblicitaria per avere titoloni sui giornali ma bene. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso ordinario, l’unico che dovrebbe essere svolto a più di un anno dal bando. Lettera - GiovannaDiTroia : RT @francyungaro: Decreto #SostegniBis via libera dal Cdm. Norma anti-licenziamenti. #100milioni alle attività chiuse Un provvedimento di… - MetropolitanoIT : ?? Il ‘DL Sostegni bis’ ha dato il via libera al concorso ordinario per i docenti della scuola ?? - GiadaPossidente : Chiediamo l'avvio immediato del Concorso Ordinario per tutti. Non intendiamo attendere un altro anno!… - Bellais74780051 : Chiediamo l'avvio immediato del Concorso Ordinario per tutti. Non intendiamo attendere un altro anno!… -