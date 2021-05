Vlahovic show in allenamento | trick e gol di esterno al volo | VIDEO

Advertising

PianetaMilan : Ma che cosa ha fatto #Vlahovic??? Il gol in allenamento è da favola ???? - infoitsport : Commisso-show: il futuro di Vlahovic, l'attacco alla stampa, la vendita del club. Tutte le parole - firenzeviola_it : VLAHOVIC, Che show: si è allenato anche di notte - LuciaTildeI : RT @Gimar69Marchini: Riflessioni #Controcorrente 1) Missione scontata 2) Uno 0-0 per la serie A 3) Di entrambe e va bene così 4) Ribery alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic show

Rai News

Ma non certo per colpa die Osimhen. E' che palloni 'puliti' ne arrivano assai pochi là davanti. Peccato, però. E' una partita, comunque, che non trova la scintilla per dar fuoco alle ...... Pulgar, Castrovilli (67' Eysseric), Biraghi (67' Igor); Ribery (83' Kouamè),. All. ... Serie A Vendita, Cairo, giornalisti: il meglio di Commisso in 6 minuti IERI A 12:44 Serie A Commisso: ...La risposta azzurra c’è. Juve raggiunta e superata un’altra volta e qualificazione alla prossima Champions ora veramente a un passo per gli azzurri. Però quanto ...Eccellente prestazione del Napoli contro la Fiorentina, puntuale è arrivato il commento di Aurelio De Laurentiis su Twitter.