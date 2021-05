Rinvio a giudizio per i genitori e la sorella di Matteo Renzi: saranno processati per reati fiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi, e la sorella Matilde, andranno a processo per reati fiscali legati alla società di famiglia Eventi 6 srl. La prima udienza si terrà a marzo 2022 come stabilito dal giudice Federico Zampaoli alla fine dell’udienza preliminare. La procura ha ribadito le accuse di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi percepiti. Secondo le indagini della guardia di finanza, tra il 2016 e il 2019 la Eventi 6 avrebbe dichiarato passivi fittizi per un totale di oltre 5,5 milioni di euro, evadendo imposte per circa 1,2 milioni. Per farlo, la società si sarebbe formalmente avvalsa dei servizi della cooperativa Marmodiv. Per ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Tizianoe Laura Bovoli,del leader di Italia Viva, e laMatilde, andranno a processo perlegati alla società di famiglia Eventi 6 srl. La prima udienza si terrà a marzo 2022 come stabilito dal giudice Federico Zampaoli alla fine dell’udienza preliminare. La procura ha ribadito le accuse di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi percepiti. Secondo le indagini della guardia di finanza, tra il 2016 e il 2019 la Eventi 6 avrebbe dichiarato passivi fittizi per un totale di oltre 5,5 milioni di euro, evadendo imposte per circa 1,2 milioni. Per farlo, la società si sarebbe formalmente avvalsa dei servizi della cooperativa Marmodiv. Per ...

Advertising

fattoquotidiano : Si mette male per Donald #Trump, le due inchieste della Procura potrebbero sfociare in un rinvio a giudizio. Lui:'N… - Corriere : Fisco, nuovo rinvio a giudizio per genitori di Renzi: a processo anche la sorella dell’ex premier - LegaSalvini : GREGORETTI, IL GIP ORA RIVELA: 'AVREBBE PORTATO ALL'INCRIMINAZIONE DI CONTE E DI MAIO' - eia58 : RT @NicoTuscany1: E anche oggi il TG 2 ci ha informato del rinvio a giudizio dei genitori di Renzi e a meno che mi sia sfuggito , nessun ac… - NicoTuscany1 : E anche oggi il TG 2 ci ha informato del rinvio a giudizio dei genitori di Renzi e a meno che mi sia sfuggito , nes… -