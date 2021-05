Morta tre ore dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una donna di 74 anni, i, èmartedì tre oreladelcontro il Covid nell'hub di (Lodi). Il medico legale ha ipotizzato un infarto come causa del decesso. La ...

ANSA Nuova Europa

Una donna di 74 anni, i, èmartedìore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino contro il Covid nell'hub di (Lodi). Il medico legale ha ipotizzato un infarto come causa del decesso. La Asst di Lodi ha chiesto l'...Una donna di 74 anni, Maria Maddalena Pecchi, è morta martedì tre ore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer contro il Covid nell'hub di Sant'Angelo ...