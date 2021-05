(Di giovedì 20 maggio 2021) La nostra modernità ci ha dimostrato come la realtà virtuale può produrre effetti nel mondo reale. Tale è il caso del sorpasso di Fratelli d’Italia sul Pd in quei sondaggi di cui una politica senza progetto quotidianamente si nutre. Sapevamo già dell’ascesa di Meloni e della spinta che avrebbe avuto dall’essere l’unica opposizione. Ma colpisce che il Pd non riesca a schiodarsi dal 19-20% su cui da tempo si attesta. Un livello basso, comunque al di sotto dell’ambizione di essere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

zazoomblog : Le crepe aperte nella legislatura - #crepe #aperte #nella #legislatura -

Ultime Notizie dalla rete : crepe aperte

Meteo Giornale

recentissima la preoccupante notizia che attesta che due enormisi sonoa Jalisco in Messico . Ora non resta che capire i motivi che ne hanno causato l'origine e scoprire quali interventi mettere in atto per risolvere il problema in maniera definitiva.Gli operai da ieri e fino a lunedì prossimo sono impegnati a 'curare' l'asfalto mangiato da pioggia e traffico e lein 34 zone, dal centro alle periferie. Nessun Municipio è escluso da ...MESSICO, improvvise spaccature nel terreno. Rischio terremoto devastante? Si teme il preludio di un fortissimo sisma.Messico fessure stradali. È recentissima la preoccupante notizia che attesta che due enormi crepe si sono aperte a Jalisco in ...