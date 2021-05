Demi Lovato fa coming out | “Sono non-binaria” Ecco cosa significa

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dapprima aveva dichiarato di essere bisessuale, poi pansessuale ora ne è certa: “non-“. Lo ha scritto poco fasul proprio profilo Instagram, seguito da ben 104 milioni di follower: “Questo è il giorno in cuifelice di poter condividere con tutti voi una parte ulteriore della mia vita”, ha dichiarato la star americana per poi chiedere che il pubblico si riferisca a lei utilizzando they/them, ossia i pronomi che la lingua inglese riferisce al genere neutro. Per chi non lo sapesse, infatti, “non binario”non riconoscersi nella distinzione uomo/donna. Chi vive questa identità non si sente esclusivamente uomo o donna, ma si può percepire come entrambi, una combinazione dei due, o direttamente “altro”. L’artista ha poi aggiunto: “Questa decisione è ...

dudhioliveira1 : a demi lovato tipo (???) que - rammassss : a demi lovato - 2freaks4u : Quindi Demi Lovato si è sdoppiata??? - _SpaceJay___ : Silvia di Twitter ci dice che le persone no-binary sono misogin? e non femminist? quando la verità è che la vostra… - Nightingale1999 : RT @jadelightweight: Demi Lovato è in tendenza quindi mi sembra giusto spammare il suo talento -

L'artista non si identifica come donna o uomo e fa coming out. Adesso è arrivato un nuovo coming out, perché l'artista ha dichiarato di identificarsi nel genere non binario. "Oggi ... Il suo lavoro più recente, Love Goes , è stato pubblicato nell'ottobre 2020 e presenta brani molto amati, come To Die For , I'm Ready con e My Oasis con Burna Boy.