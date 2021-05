Si è spento Franco Battiato | l’Italia dice addio a uno dei più grandi cantautori

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 maggio 2021) È morto a 76 anninon c’è più. Il cantautore italiano, uno dei più importanti della storia della musica nostrana si èa 76 anni. Si trovava nella sua abitazione di Milo dove si era rifugiato dal 2019. Da anni, si sapeva che le sue condizioni non fossero buone, ma non c’erano mai stati aggiornamenti. A dare l’annuncio la famiglia che ha anche spiegato come i funerali si terranno in forma privata. Nato in provincia di Catania nel 1945 è cresciuto, musicalmente parlando a Milano dove conobbe anche Giorgio Gaber che gli diede una mano per le prime canzoni e con Caterina Caselli per la prime apparizioni tv (conducevano “Diamoci del Tu”). Un uomo colto che non solo ha scritto pagine di storia ma si è dedicato anche ai libri e ha avuto una breve esperienza (non retribuita) come assessore alla Regione Sicilia con la ...