Denise Pipitone | la rivelazione shock | “Ecco chi l’ha rapita”

Leggi su chenews

(Di lunedì 17 maggio 2021) La PM Maria Angioni ha raccontato delle proprie ipotesi sul caso. Alcune dichiarazioni sono state scioccanti.Il casocontinua ad infiammare i talk di tutta Italia. Questo in un certo qual modo porta gli inquirenti a spingere sull’acceleratore per le indagini. Ad oggi non vi sono ancora delle novità sostanziali, ma qualcosa si sta sicuramente muovendo attorno rispetto a questi ultimi 17 anni. Mamma Piera, che invece non si è mai arresa, spera che tutto questo possa portare ad una risoluzione del caso. Negli ultimi giorni a dare nuova linfa alla questione ci ha pensato anche una lettera che è arrivata all’avvocato Frazzitta, dove vi sarebbero nuovi elementi.Le ipotesi sul rapimento diPer completare il puzzle però c’è bisogno ...