Coprifuoco alle 23 o alle 24, quando si decide e quando verrà spostato l'orario (Di lunedì 17 maggio 2021) Ore decisive per capire cosa ne sarà del Coprifuoco e quali attività potranno riaprire, ora che l'Italia è quasi tutta "tinta" di giallo. Oggi si riunirà la cabina di regia e si metterà a punto il nuovo decreto, anche se l'esecutivo ha già modificato alcuni parametri, che consentono poi di fatto la classificazione delle varie Regioni/Province Autonome in zone colorate a seconda del rischio. Come valore, si terrà conto dell'Rt ospedaliero – come aveva più volte chiesto anche il responsabile alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato – e si misurerà l'incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti. In questo modo, è possibile che dopo l'ultimo monitoraggio del 21 maggio molti territori passino in fascia bianca, con la riapertura di tutte le attività. Leggi anche: Prenotazione vaccino Lazio per fascia d'età 51-48 anni: come fare, quale siero utilizzano e in quali ...

Antonio_Tajani : #Coprifuoco Da lunedì portarlo almeno alle h 23. Dal 1 giugno abolirlo. #RaiParlamento - sole24ore : L’Europa del #coprifuoco:?#francesi a casa alle 21, #tedeschi alle 22, #spagnoli: liberi - FrancescoLollo1 : #Tg2: Mesi e mesi di chiusure indiscriminate hanno causato danni per miliardi all’economia italiana, alle famiglie,… - deboramau : RT @carlaruocco1: Il #coprifuoco alle 22 va superato. I dati del contagio sono in netto miglioramento e le vittime sono scese sotto quota 1… - coachmikeb12 : @carlaruocco1 Il #coprifuoco non serve per niente. Alle 20 non serve. Alle 24 non serve. Lascia questo coprifuoco! -