Zambon e le domande sul rapporto proibito dell'Oms (Di sabato 15 maggio 2021) Questa testata si è occupata più volte del rapporto preparato da un team di esperti dell'Ufficio di Venezia dell'Organizzazione Mondiale della Salute (Oms) sulla risposta italiana all'emergenza del Covid-19. Tale rapporto, dopo essere stato pubblicato per alcuni giorni sul sito dell'organizzazione, è stato ritirato. Si è, poi, cercato, in modo anche goffo, di manipolare il testo perché una frase dava ombra ad un personaggio che, nell'ambiente medico, è, a ragione o torto, poco apprezzato. Il documento è ora agli atti della procura di Bergamo che sta indagando sulle determinanti della pandemia nel capoluogo lombardo al fine di appurare eventuali responsabilità. Il responsabile del team che ha redatto il rapporto, dopo diversi di carriera presso l'Oms e con un contratto che durava sino al 2036, ha dato le dimissioni dall'Organizzazione ...

