Udinese-Sampdoria 16 maggio ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 15 maggio 2021) Alla Dacia Arena sfida tra due squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato e l’ha raccolto la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate facendosi travolgere 5-1 sul campo del Napoli e confermandosi squadra che nelle ultime settimane in trasferta fatica dal punto di vista difensivo. Lasi è presa il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Alle 15 c'è anche, una partita senza ansie di classifica.con Okaka in attacco e Pereyra alle sue spalle. Nellac'è Gabbiadini a fare coppia con Keita, dalla panchina Quagliarella. ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becão, Bonifazi, Zeegelar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ...37ª giornata di Serie A: dove vedere la diretta tv di Udinese-Sampdoria. La diretta TV di Udinese-Sampdoria, partita valida per il 37ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, ...Gaston Ramirez non è stato convocato da Ranieri per la sfida di oggi contro l’Udinese ed è sempre più lontano dalla Sampdoria.