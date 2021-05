Advertising

Giorno_Cremona : Cremonese, il futuro è tutto da scrivere - psb_original : Cremonese, tanti prestiti da gestire: la situazione #SerieB - junews24com : Agente Coccolo: «Vogliamo rinnovare il prestito con la Cremonese» - junews24com : Agente Coccolo: «Vogliamo rinnovare il prestito con la Cremonese» - - lore_coe : RT @CGrigiorosso: L'agente di Luca #Coccolo sul futuro del difensore di proprietà della #Juventus, ora in prestito alla #Cremonese: «La vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese futuro

IL GIORNO

Se a tutto questo aggiungiamo anche la dichiarazione di patron Arvedi e del presidente Rossi che si sono detti disposti a compiere un passo indietro, è facile intuire come ildella...... facendo un quadro della situazionee gettando uno sguardo alpersonale e dell'associazione ( qui l'intervista completa ). QUI per rivedere la puntata integrale redazione@oglioponews.Cremona - La Cremonese ha concluso una stagione piuttosto tribolata raggiungendo la salvezza con alcune giornate di anticipo. La speranza di lottare concretamente per la promozione non si è però concr ...Il futuro è adesso, in casa Pisa. E non è iniziato neanche al triplice fischio della sfida con la Virtus Entella, quella che ha chiuso il giro di valzer 2020/2021. No, è ormai da un po’ che lo sguardo ...